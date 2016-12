POL-HRO: Unbekannte stehlen Wohnmobil

Rostock (ots) - Ein VW Wohnmobil "California" haben unbekannte Diebe von einem Parkplatz in Rostock Warnemünde entwendet.

Der Fahrer hatte sein Wohnmobil am 27.12.2016 gegen 19:00 Uhr in der Richard-Wagner-Straße abgestellt. Als er am Mittwochvormittag losfahren wollte, war das Fahrzeug verschwunden.

Bei dem Wohnmobil handelt es sich um einen grünen VW T4 mit einem Aufstelldach und Essener Kennzeichen.

Nach der Anzeigenerstattung wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell