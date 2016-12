POL-HRO: Nach Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach dem Fahrer eines Kleinwagens, der am 09.12.2016 gegen 16:45 Uhr den schweren Sturz eines Fahrradfahrers verschuldete und vom Unfallort flüchtete.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16:45 Uhr in der Parkstraße Höhe der Einmündung Kiebitzberg. Dort fuhr der 18-jährige Radfahrer auf dem Radweg der Parkstraße in Richtung S-Bahnhof Parkstraße. Der Pkw, bei dem es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen handeln soll, bog aus Richtung S-Bahnhof Parkstraße kommend links in den Kiebitzberg ein. Dabei nahm er dem Fahrradfahrer die Vorfahrt. Dieser musste stark abbremsen und stürzte schwer. Dabei zog sich der 18-Jährige u.a. Verletzungen an Kopf und Händen zu. Der Pkw-Fahrer zögerte nach dem Vorfall kurz, bevor er sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den silbernen Kleinwagen bzw. auf den Fahrer des Unfallwagens geben können. Es werden auch Zeugen gesucht, die angehalten und dem Verletzten geholfen haben.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell