POL-HWI: Pkw Jaguar prallte frontal gegen Mittelschutzplanke

Zurow (ots) - An einem Pkw Jaguar entstand am Dienstag bei einem Unfall auf der Autobahn 20 in Richtung Rostock hoher Sachschaden. Der 46-jährige Fahrer verlor bei einem Fahrstreifenwechsel die Lenkgewalt über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er zunächst gegen die Außenschutzplanke. Das Fahrzeug wurde zurückgeschleudert und landete frontal in der Mittelschutzplanke. Zum Stehen kam der Jaguar erst im Beschleunigungsstreifen vom Parkplatz Selliner See. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt.

