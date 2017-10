POL-HWI: Tageswohnungseinbruch in Neukloster

Neukloster (ots) - Am Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von 8:30 Uhr bis 14 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Neukloster, Mühlenstraße. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten des Einfamilienhauses und stahlen Geld, Schmuck und Computertechnik. Der Sachschaden liegt geschätzt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Wer im besagten Tatzeitraum in der Mühlenstraße, Neukloster, ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen gesehen hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeihauptrevier Wismar unter 03841/2030 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Hinweise und Tipps zum Einbruchsschutz sowie Informationen zu einbruchhemmenden Produkten finden Sie auf www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und-einbruch/einbruchsdiebstahl sowie auf www.k-einbruch.de.

