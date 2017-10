POL-HWI: Einbruch in Einfamilienhaus

Grevesmühlen (ots) - In Grevesmühlen brachen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag in ein Haus im Questiner Weg, Grevesmühlen, ein. Über den Keller gelangten die Täter gewaltsam in das Objekt. Nach einer ersten Auswertung wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Der Kriminaldauerdienst aus Wismar sicherte am Tatort Spuren. Sachdienliche Hinweise für die kriminalpolizeilichen Ermittlungen können telefonisch unter 03881/7200, über die Internetwache auf www.polizei.mvnet.de oder bei jeder Polizeidienststelle mitgeteilt werden. Hinweise und Tipps zum Einbruchsschutz sowie Informationen zu Einbruchhemmenden Produkten finden Sie auf www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und-einbruch/einbruchsdiebstahl/ sowie auf www.k-einbruch.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Nancy Schönenberg

Telefon: 03841-203-304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell