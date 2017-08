POL-HWI: Kind bei Unfall leicht verletzt

Neuburg (ots) - Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Neuburg wurde ein vierjähriges Kind leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen lief das Kind gegen 16 Uhr plötzlich im Bereich Gänsemarkt hinter einem parkenden Pkw auf die Straße. Die 30 Jahre alte Nissan-Fahrerin konnte nicht mehr rechtszeitig reagieren. Es kam zur Berührung des Pkw mit dem Kind, wodurch dieses stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte den Jungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pkw war kein sichtbarer Schaden festzustellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell