POL-HWI: Einbruch in Wismarer Tafel

Wismar (ots) - Die Kriminalpolizei Wismar ermittelt nach einem Einbruch in die Wismarer Tafel am vergangenen Wochenende. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 5. August, 16:30 Uhr bis zum 06. August 11:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Ein Stahlschrank, in dem sich Bargeld befand, wurde ebenfalls aufgebrochen. Der Kriminaldauerdienst aus Wismar sicherte am Tatort Spuren. Wer sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeihauptrevier Wismar unter Tel. 03841/2030 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell