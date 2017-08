POL-HWI: Fahrraddiebstahl blieb nicht unbemerkt

Eigentümer des Fahrrades gesucht Bild-Infos Download

Wismar (ots) - Der Diebstahl eines angeschlossenen Fahrrades in der Nacht zu Sonntag in der Wismarer Altstadt blieb nicht unbemerkt. Eine zivile Streifenwagenbesatzung aus Wismar entdeckte zwei Männer in der Breite Straße, die ein Fahrrad, welches offensichtlich mit einem Schloss gesichert war, wegtrugen. Woher das Fahrrad entwendet wurde und wer der Eigentümer des Fahrrades ist, konnte bislang nicht ermittelt werden. Die 26 und 27 Jahre alten Männer müssen sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls in besonders schweren Fall verantworten. Der Eigentümer des Fahrrades kann sich mit einem Eigentumsnachweis und dem Schlüssel zum Schloss im Polizeihauptrevier Wismar, Rostocker Straße 80, melden.

