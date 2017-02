POL-HWI: Sachbeschädigungen am Rettungsturm und Toilettenhäuschen

Tarnewitz (ots) - In der Tarnewitzer Albin-Köbis-Siedlung, Strandaufgang Nr. 20, beschädigten unbekannte Täter am Dienstag sowohl den Rettungsturm als auch die öffentliche Toilette. In der Zeit von 19 bis 20 Uhr wurden das Waschbecken und der Wasserhahn des dortigen Toilettenhäuschens demoliert. Der Schließmechanismus zur Behindertentoilette war ebenfalls nicht mehr intakt. Im Rettungsturm warfen die Unbekannten mit einer Flasche ein Fenster ein. Kriminaltechniker sicherten an den Tatorten Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell