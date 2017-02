POL-HWI: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Pingelshagen (ots) - Unbekannte Täter versuchten am Mittwoch am Tage in ein Einfamilienhaus in Pingelshagen gewaltsam einzudringen. Über die Rückseite versuchten die Täter in ein Haus Moorbrinker Weg zu gelangen, scheiterten jedoch. Der Tatort wurde kriminaltechnisch auf Spuren untersucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Gadebusch unter Tel. 03886/7220 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell