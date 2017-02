POL-HWI: Versuchter Einbruch am Tage

Grevesmühlen (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Grevesmühlen. In der Zeit von 9 Uhr bis 19 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter am Montag in das Haus gewaltsam einzudringen. Der Versuch scheiterte. Die Täter hinterließen jedoch einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Wer am Montag im Bereich der Straße Am Langen Stein oder der angrenzenden Kleingartenanlage ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Grevesmühlen unter Tel. 03881/7200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell