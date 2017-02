POL-HWI: Tageswohnungseinbruch in Wismar

Wismar (ots) - In der Zeit von 9:30 Uhr bis 21:30 Uhr brachen unbekannte Täter am Samstag in ein Einfamilienhaus in Wismar-Dammhusen ein. In den Räumen wurden Schubladen und Schränke durchsucht. Beim Stehlschaden handelt es sich um Schmuck und Elektronik. Der Tatort wurde durch den Kriminaldauerdienst Wismar kriminaltechnisch untersucht. Die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen der Kriminalpolizei können der Polizei in Wismar unter Tel. 03841/2030 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell