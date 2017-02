POL-HWI: Tageswohnungseinbruch in Dassow

Dassow (ots) - Am 27. Januar brachen unbekannte Täter am Tage in ein Einfamilienhaus in der Herrmann-Litzendorf-Straße, Dassow, ein. Zwischen 9 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, Elektronik und Schmuck entwendet. Der Kriminaldauerdienst aus Wismar übernahm die Spurensicherung am Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer am Tattag ungewöhnliche Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen in Dassow gemacht hat, wird gebeten, sich mit der ermittelnden Dienststelle in Grevesmühlen unter Tel. 03881/7200 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

