POL-HWI: Versuchter Betrug durch Gewinnspielversprechen

Wismar (ots) - Die Polizei warnt vor vermeintlichen Gewinnspielversprechen. Am Dienstagnachmittag erhielt in Wismar eine 70-Jährige einen Anruf, dass sie bei einem Preisausschreiben eine fünfstellige Summe gewonnen hätte. Für eine Barauszahlung sollte die ältere Dame jedoch mehrere Hundert Euro überweisen. Die Wismarerin ließ sich nicht täuschen und erstattete Anzeige. Die Polizei rät aus diesem Anlass, seien sie vorsichtig bei derlei Nachrichten per Post, Telefon oder E-Mail. Überlegen Sie zunächst, ob Sie tatsächlich an einer Lotterie teilgenommen haben. Zahlen Sie kein Geld oder wählen gebührenpflichtige Telefonnummern, um Geld zu erhalten. Persönliche Informationen wie Telefonnummern, Bankdaten, Adressen oder Ähnliches sollten nicht weiter gegeben werden. Ergänzende Tipps sind auf www.polizei-beratung.de zu finden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell