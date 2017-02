POL-HWI: Scheiben von Fahrzeugen und einem Geschäft eingeschlagen

Boltenhagen (ots) - In der Zeit vom 27. bis 31. Januar 2017 wurden in Boltenhagen mehrere Scheiben von Fahrzeugen und einem Geschäft eingeschlagen. In der Zeit vom 27. bis 29. Januar wurde eine BMW auf dem Parkplatz eines Hotels im Weidenstieg beschädigt. In der Strandpromenade und in der Ringstraße wurden der Polizei am 29. Januar ein Seat und VW Transporter mit eingeschlagenen Seitenscheiben gemeldet. Entwendet wurde aus den Fahrzeugen jedoch nichts. Ebenfalls am 29. Januar wurde mittels einer Flasche die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Mittelpromenade eingeworfen. Der Täter gelangte dennoch nicht ins Objekt, da nur die äußere Scheibe beschädigt wurde. Der Kriminaldauerdienst sicherte in allen Fällen umfangreiche Spuren, die kriminaltechnisch ausgewertet werden müssen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Grevesmühlen unter. Tel. 03881/7200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell