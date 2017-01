POL-HWI: Drogen im Straßenverkehr

Wismar (ots) - Um 08:00 Uhr des heutigen Tages (27.01.17) unterzogen Beamte des Polizeihauptreviers Wismar einen 23-jährigen Autofahrer und seinen Pkw einer Verkehrskontrolle in der Ortslage Zierow. Da der junge Mann körperliche Auffälligkeiten im Hinblick auf einen vorangegangenen Drogenkonsum aufwies, wurde ein entsprechender Test, der in der Folge "positiv" ausfiel, durchgeführt. Zu Beweiszwecken schloss sich daran eine Blutprobenentnahme an.

Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Vor dem Hintergrund einer Eignungsprüfung zum Führen eines Kfz im Straßenverkehr wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell