POL-HWI: Kleintransporter überladen

Wismar (ots) - Am Abend des 26.01.17, gegen 22:50 Uhr, fiel den Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf ein Kleintransporter auf der BAB 20 (Nähe der Anschlussstelle Schönberg) auf, der überladen zu sein schien. Eine anschließende Kontrollwägung des Fahrzeugs bestätigte den Verdacht und wies eine Überladung von mehr als 30 % auf. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Da der 23-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, erhoben die Polizeibeamten vor dem Hintergrund der Verfahrenssicherung eine Sicherheitsleistung in Höhe von 275 Euro. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt.

