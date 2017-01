POL-HWI: Auffahrunfall mit Leichtverletzten in Wismar

Wismar (ots) - Gestern Morgen (25.01.17), gegen 08:50 Uhr, wurde die Polizei in Wismar zu einem Verkehrsunfall in die Lübsche Straße gerufen. Nach Schilderung des Unfallherganges der Beteiligten war ein 21-jähriger Audifahrer auf den vorausfahrenden BMW aufgefahren, weil dieser verkehrsbedingt gehalten hatte. Der BMW-Fahrer und seine Beifahrerin klagten über Schmerzen, wollten jedoch eigenständig ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell