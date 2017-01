POL-HWI: Autotür bringt Radfahrer zu Fall

Wismar (ots) - In den frühen Abendstunden des gestrigen Tages verletzte sich ein 30-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Wismar. Ersten Erkenntnissen zufolge stürzte der Radler, der den Gehweg der Wasserstraße in Richtung Poeler Straße befuhr, als ein 57-jähriger Taxifahrer seine Pkw-Tür in einem ungünstigen Moment öffnete. Der 30-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

