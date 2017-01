POL-HWI: Nach Bürgerhinweis auf "Raser" im Landgang

Wismar (ots) - Zwischen 13 und 15 Uhr führten die Kontaktbeamten des Polizeihauptreviers Wismar zur Überprüfung eines Hinweises auf sogenannte "Raser" im Landgang, Wismar, eine Geschwindigkeitsmessung durch. In den zwei Stunden fuhren von 21 Fahrzeugführern bei erlaubten 30 km/h drei zu schnell. Die Verstöße lagen mit Überschreitungen von 11 bis 15 km/h alle im Verwarngeldbereich. Auch wenn ein "Rasen" in den zwei Stunden so nicht festgestellt werden konnte, wird das Polizeihauptrevier Wismar das auch weiter im Blick haben.

