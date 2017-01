POL-HWI: Einbruch in Geschäft am Markt

Neukloster (ots) - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag drangen unbekannte Täter in Neukloster, Neumarkt, in ein Geschäft ein und stahlen Bargeld. Über ein Fenstern gelangten der oder die Täter gewaltsam in das Objekt. Die genaue Schadenssumme ist noch offen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wismar unter Tel. 03841/2030 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell