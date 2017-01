POL-HWI: Einbrüche in Agrarbetriebe

Veelböken/Alt Meteln (ots) - In Veelböken und Alt Meteln hatten Diebe es in der Zeit von Freitagnachmittag zu Samstagfrüh auf Werkstätten von Agrarbetrieben abgesehen. In einem Fall drangen der oder die Täter auch in Garagen ein und stahlen eine Kettensäge. Der Kriminaldauerdienst übernahm an den Tatorten die kriminaltechnische Spurensicherung. Eine genaue Schadensauflistung liegt derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen zu den besonders schweren Fällen des Diebstahls wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Gadebusch unter Tel. 03886/7220 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell