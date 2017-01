POL-HWI: Geschwindigkeitskontrolle in Gägelow/24-Jähriger mit 122 km/h unterwegs

Gägelow (ots) - Bei einer Geschwindigkeitsmessung am Donnerstagabend in Gägelow registrierten Polizeibeamte einen Fahrer mit 122 km/h statt erlaubten 50. Zwei Stunden lang nahmen Polizisten aus Wismar insgesamt 171 Fahrerinnen und Fahrer ins "Traffi Patrol"-Visier, die auf der B 105 aus Richtung Wismar kamen. Während sieben Fahrzeuge zwischen 20 und 22 Uhr Geschwindigkeiten im Verwarngeldbereich und einer mit 77 km/h den Bußgeldbereich erreichten, toppte insbesondere ein Citroën-Fahrer an diesem Tag alle. Mit 122 Kilometern pro Stunde innerhalb einer Ortschaft wird er nun mit einem Bußgeld in Höhe von 480 Euro, Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot rechnen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell