POL-HWI: Diebstahl von Arbeitsgeräten aus Forstamt

Lübberstorf (ots) - In der Zeit vom 13. zum 16. Januar stahlen ein oder mehrere Täter aus dem Forstamt bei Lübberstorf mehrere Arbeitsgeräte. Am Dienstagmorgen stellten Mitarbeiter fest, dass sich gewaltsam Zutritt zum Objekt verschafft wurde. Auf Motorsägen und Freischneider hatten es der oder die Täter abgesehen. Kriminaltechniker aus Wismar übernahmen die Spurensicherung am Tatort. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen der Kriminalpolizei nimmt das Polizeihauptrevier Wismar, Tel. 03841/2030, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell