POL-HWI: Scheiben von Fahrzeugen eingeschlagen

Wismar/Grevesmühlen (ots) - In Wismar und Grevesmühlen wurden in der Nacht zu Dienstag bei zwei Fahrzeugen Scheiben zerstört, um aus dem Fahrzeuginneren Wertgegenstände zu stehlen. Aus einem Transporter, welcher Am Alten Holzhafen in Wismar stand, stahlen der oder die Täter eine Kettensäge. Am Dienstagmorgen wurde bei der Polizei in Grevesmühlen ebenfalls Anzeige wegen einer eingeschlagenen Scheibe an einem Skoda erstattet. Der Skoda parkte auf einem Parkplatz Klützer Straße, Grevesmühlen. Aus dem Fahrzeug wurde Unterhaltungselektronik und eine Handtasche entwendet. Die Polizei rät aus diesem Anlass, auch bei nur kurzzeitigem Verlassen des Fahrzeugs, keine Wertgegenstände zurückzulassen. Auch leicht zugängliche Verstecke im Fahrzeuginneren stellen keinen sicheren Aufbewahrungsort dar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell