POL-HWI: Versuchte Einbrüche in Geschäfte

Grevesmühlen (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag versuchten mehrere Täter in zwei (Lebensmittel-)Geschäfte in Grevesmühlen gewaltsam einzudringen. Von einem Tatort in der Gebhardtstraße konnten die eingesetzten Polizeibeamten Spuren im Schnee erkennen. Diese führten zu einem nahegelegenen Wohngebiet und zu jugendlichen Tatverdächtigen. Am Dienstagmorgen wurde ein versuchter Einbruch in ein Schmuckgeschäft in der Grevesmühlener Innenstadt gemeldet. An allen Tatorten konnten Spuren durch die Kriminaltechniker gesichert werden. Weitere Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Grevesmühlen geführt.

