POL-HWI: Erneut Dieseldiebstahl aus einem Lkw

Wismar (ots) - In den vergangenen Wochen wurden der Polizei in Nordwestmecklenburg vier Fälle von Dieseldiebstahl aus Lastkraftwagen gemeldet. Von Donnerstagabend bis Sonntagnachmittag wurde aus einem Lkw, der auf einer Rasenfläche in Proseken parkte, der Kraftstoff aus dem Tank entwendet. In den Tagen und Wochen davor ist von Trucks, welche über Nacht auf dem Schotterplatz "Am Festplatz" und auf den Autobahnparkplätzen "Bretthägerwisch" und "Mölenbark", parkten, Diesel aus den Tanks geholt worden. Der Schaden wird insgesamt auf über 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei rät Lkw-Fahrern und Haltern:

- stellen Sie das Fahrzeug nicht am Waldrand oder anderen Örtlichkeiten ab, die den Tätern Deckung geben könnten,

- parken Sie auf Parkplätzen lieber neben als hinter anderen Lkw, da die Täter dann zwischen die Fahrzeuge hindurch müssen,

- nach Möglichkeit sollten bewachte oder große Parkplätze mit viel Betrieb und guter Beleuchtung angefahren werden,

- elektronische Überwachungssysteme oder Ultraschallsensoren am Tank können helfen, durch Alarmauslösung zeitnah einen Dieseldiebstahl zu erkennen und die Wahrscheinlichkeit der Täterfeststellung zu erhöhen,

- bei längerem Verlassen des Fahrzeugs sollte gegebenenfalls nicht mehr Kraftstoff als notwendig in dem Tank belassen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell