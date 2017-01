POL-HWI: Einbruch in Einfamilienhaus

Lübstorf (ots) - Von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Lübstorf ein. Nachdem der oder die Täter ein Fenster gewaltsam geöffnet hatten, durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Schmuck und Elektrogeräte entwendet. Die Kriminalkommissariats-Außenstelle in Gadebusch hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen. Wer am vergangenen Wochenende in Lübstorf verdächtig erscheinde Fahrzeugbewegungen oder Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich im Polizeirevier Gadebusch unter Tel. 03886/7220 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

