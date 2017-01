POL-HWI: Einbruch in Blumenladen

Wismar (ots) - Die Kriminalpolizei hat nach einem Einbruch in ein Blumengeschäft in Wismar die Ermittlungen aufgenommen. Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in eine Filiale in Marktnähe ein. Diebesbeute wurde jedoch nicht erlangt. Die Spurensicherung am Tatort übernahmen am Donnerstagvormittag Kriminaltechniker aus Wismar. Wer in der vergangenen Nacht ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen am Markt oder in der Innenstadt beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeihauptrevier Wismar unter Tel. 03841/2030 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell