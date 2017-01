POL-HWI: Pkw kollidierte mit Baum/Fahrerin leicht verletzt

Wismar (ots) - Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich kam am Mittwoch gegen 19 Uhr auf der Osttangente, Wismar, eine Pkw-Fahrerin von der Straße ab. Die 59-Jährige war von Wismar aus in Richtung Hornstorf unterwegs. Im Ausgangsbereich einer Kurve verlor sie die Kontrolle über den Chevrolet. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und prallte dort gegen einen Straßenbaum. Die Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Pkw Chevrolet entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Pkw.

