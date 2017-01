POL-HWI: Drei Fahrzeuge durch Auffahrunfall beschädigt/Drei Personen leicht verletzt

Dorf Ganzow/B 208 (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 16:30 Uhr auf der B 208, Dorf Ganzow, in dem drei Fahrzeuge verwickelt waren, wurden drei Pkw-Insassinnen leicht verletzt. Die Fahrzeuge befuhren die Bundesstraße in Richtung Gadebusch. Aufgrund eines haltenden Pkw am Fahrbahnrand, konnten der Pkw VW und der dahinter fahrende Pkw Mercedes rechtzeitig abgebremst werden. Eine 26-jährige Fahrerin eines Mazda konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Mercedes auf. Dieser wurde wiederum auf den VW Golf geschoben. Die 26-Jährige, die 54-jährige Mercedes-Fahrerin und die 36 Jahre alte Beifahrerin des VW Golf erlitten leichte Verletzungen bei dem Unfall. Der Sachschaden wird insgesamt auf 18.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell