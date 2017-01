POL-HWI: Staubsaugerautomaten aufgebrochen/Tatverdächtige gestellt

Wismar (ots) - Polizeibeamte stellten am Mittwochmorgen in Groß Walmstorf flüchtende Tatverdächtige nach einem Automatenaufbruch in Wismar-Wendorf. Eine aufmerksame Zeugin erkannte in den Morgenstunden sofort die Situation auf dem Tankstellengelände und verständigte umgehend die Polizei. Die unverzüglich eingesetzten Funkstreifenwagen fahndeten nach dem beschriebenen Transporter, in den ein Tatverdächtiger eingestiegen und weggefahren ist. In Groß Walsmtorf erkannte eine Streifenwagenbesatzung aus Grevesmühlen das Fahrzeug und stoppte es. In dem Pkw befanden sich ein 33-jähriger Fahrer und eine 27-jährige Beifahrerin aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim. Aufbruchswerkzeug und Münzgeld im Fahrzeug erhärteten den Verdacht, dass es sich um die gesuchten Tatverdächtigen handelt. Die Beamten nahmen das Duo vorläufig fest. Zusätzlich ergaben sich für die Polizisten Anhaltspunkte, die für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel sprachen, sodass bei den beiden ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Der Test verlief jeweils positiv auf Amphetamine und Metamphetamine. Bei einer Durchsuchung fanden Ermittler weitere Betäubungsmittel. Das Fahrzeug wurde zunächst sichergestellt und am Mittwochvormittag durch Kriminaltechniker auf Spuren untersucht. Da bei dem Fahrer zusätzlich der Verdacht des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln bestand, wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass die Tatverdächtigen in der vergangenen Nacht bei einer weiteren Tankstelle in Wismar-Friedenshof einen Staubsaugerautomaten aufgebrochen haben. Das Kriminalkommissariat Wismar ermittelt gegen den Mann und die Frau wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen den 33-Jährigen auch wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell