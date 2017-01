POL-HWI: Frau bei Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen leicht verletzt

Grevesmühlen (ots) - Durch einen Auffahrunfall am Montagnachmittag gegen 16:40 Uhr, in den drei Fahrzeuge involviert waren, wurde eine Fahrerin leicht verletzt. Ein VW-Fahrer musste in der Santower Straße, Grevesmühlen, in Richtung Lustgarten verkehrsbedingt halten. Eine in dieselbe Richtung fahrende Skoda-Fahrerin sah dies und verringerte stark die Geschwindigkeit. Der hinter ihr fahrende VW-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtszeitig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der Skoda auf den davor befindlichen VW geschoben. Die 35 Jahre alte Fahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden von 8.000 Euro.

