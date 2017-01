POL-HWI: Brennender Pkw auf A 14/ Fahrer leicht verletzt

Cambs (ots) - Aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montag gegen 8 Uhr ein Opel Vectra während der Fahrt auf der BAB 14 in Brand. Der Fahrer war auf in Richtung Schwerin unterwegs und stoppte im Bereich Cambs, als der Pkw plötzlich anfing zu brennen. Der 32-Jährige aus Berlin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Aufgrund Beschwerden der Atemwege wurde er ins Krankenhaus gebracht. Während der Löscharbeiten war die BAB 14 zeitweise voll gesperrt. Der Pkw brannte vollständig nieder. Betriebsstoffe des Pkw verteilten sich über die gesamte Fahrbahnbreite, sodass diese nach dem Ende der Löscharbeiten zunächst gereinigt und hierfür vollständig gesperrt werden. Die zweite Vollsperrung lief ab 9:30 Uhr für knapp eine Stunde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell