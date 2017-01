POL-HWI: Einbruch in Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr

Neukloster (ots) - Am Samstagvormittag drangen bislang unbekannte Täter in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Neukloster ein. Kameraden bemerkten gegen 10:40 Uhr eine beschädigte Scheibe im Rolltor des Objektes und informierten die Polizei. Die Tatzeit kann auf die Vormittagsstunden eingegrenzt werden. Entwendet wurde nach ersten Informationen nichts. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeihauptrevier Wismar unter Tel. 03841/2030 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

