POL-HWI: Rettungshubschrauber auf BAB 20/Unfall mit zwei leichtverletzten Personen

Kröpelin (ots) - Im Bereich der Anschlussstelle Kröpelin, BAB 20, ereignete sich am Freitagvormittag ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Ein 73-jähriger BMW-Fahrer verlor aus bislang unbekannter Ursache in Fahrtrichtung Rostock die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Nach der Kollision mit der Mittelschutzplanke schleuderte das Fahrzeug nach rechts, wo es auch mit der Außenschutzplanke zusammenstieß. Das Fahrzeug stoppte jedoch erst, als es ein weiteres Mal gegen die Mittelschutzplanke prallte. Während das Fahrzeug von einer Straßenseite zur anderen schleuderte, kam es auch zu einer Kollision mit einem Skoda. Um schnellstmöglich einen Notarzt zum Unfallort zu bringen, kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der BMW-Fahrer sowie seine 71-jährige Beifahrerin wurden nach einer Erstversorgung am Unfallort mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 71 Jahre alte Skoda-fahrer blieb unverletzt. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er hat sich in der Mittelschutzplanke verkeilt und muss durch einen Abschleppwagen aufwendig geborgen werden. Die BAB 20 war im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten bleibt der Überholfahrstreifen gesperrt. Der Sachschaden wird insgesamt auf über 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell