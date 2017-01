POL-HWI: Technischer Defekt löste Garagenbrand aus

Mühlen Eichsen (ots) - Nach einem Garagenbrand in Mühlen Eichsen OT Schönfeld Mühle am Donnerstagabend gegen 20:45 Uhr, bei dem ein Pkw komplett zerstört wurde (die Polizei berichtete), haben Kriminaltechniker am Freitagvormittag den Brandort kriminaltechnisch untersucht. Ein Fremdverschulden konnte durch die Beamten ausgeschlossen werden. Der Brand wurde durch einen technischen Defekt am Fahrzeug ausgelöst. Der Brandort wurde nach Abschluss der Spurensicherung wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell