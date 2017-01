POL-HWI: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer

Wismar (ots) - Ein Radfahrer, welcher den Schiffbauerdamm, Wismar, entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung wurde von einem Pkw erfasst und am verletzt. Die BMW-Fahrerin wollte vom Holzdamm aus in den Schiffbauerdamm einbiegen. Die Fahrerin sah den on rechts kommenden Radler zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 32-Jährige, welcher keinen Fahrradhelm trug, verletzte sich beim Sturz am Kopf. Zur weiteren medizinischen Versorgung verbrachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell