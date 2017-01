POL-HWI: Wichtiger Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Wismar (ots) - Am 02. Januar 2017 beobachtete ein Zeuge gegen 11:40 Uhr, wie ein silberfarbener Hyundai einen Verkehrsunfall in Wismar, Am Schilde/Dankwartstraße verursachte. Obwohl an einem Pkw Opel Schaden entstanden ist, entfernte sich die Fahrerin unerlaubt vom Unfallort. Der engagierte Zeuge informierte den Fahrzeughalter des geschädigten Pkw, indem er einen Zettel hinterlegte, jedoch ohne Angaben zur eigenen Person zu machen. Die Polizei bittet diesen oder auch weitere Zeugen des Unfalls, sowohl zur Sicherung der Schadensersatzansprüche des Geschädigten als auch für die polizeilichen Ermittlungen, sich mit dem Polizeihauptrevier in Wismar unter. Tel. 03841/2030 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

