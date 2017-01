POL-HWI: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Grevesmühlen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw am Dienstagvormittag verletzte sich der Radfahrer leicht. Die 30 Jahre alte Fahrerin eines Daewoo fuhr in Grevesmühlen vom Grünen Weg in Richtung Mühlenstraße. An der dortigen Einmündung übersah die Frau einen von rechts kommenden Radfahrer. Der 65-Jährige benutzte verbotswidrig den linksseitigen Fußgängerweg der Mühlenstraße in Richtung Schweriner Straße. Der Radler stürzte nach dem Zusammenstoß und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Schaden am Pkw wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell