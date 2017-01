POL-HWI: Drei Männer auf öffentlicher Toilette beim Drogenkosnum ertappt

Boltenhagen (ots) - Nach dem Konsum von Betäubungsmitteln auf einer öffentlichen Toilette in Boltenhagen und dem Fund weiterer Drogen bei den drei Männern in der Silvesternacht, hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Ein aufmerksamer 68-Jähriger bemerkte gegen 3:15 Uhr, ausgehend von einer öffentlichen Toilette, den markanten Marihuana-Geruch. Als drei Männer aus der Toilette herauskamen, sprach er diese an. Die Männer im Alter von 18 und 29 Jahren entfernten sich auch bis zum Eintreffen der Polizei nicht. Bei anschließenden Durchsuchungen der Personen und Wohnungen konnten die Polizeibeamten bei den beiden 18-Jährigen und in allen drei Wohnungen in Boltenhagen und Elmenhorst mehrere Mengen Betäubungsmittel wie Marihuana, entsprechende Rauchutensilien und Amphetamine sicherstellen. Gegen die drei Männer wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

