POL-HWI: Kriminalpolizei ermittelt nach Schuppenbrand

Großenhof (ots) - Nach dem Brand eines Schuppens in Großenhof, Damshagen, in der Silvesternacht ermittelt die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. Gegen 01:15 Uhr in der Nacht kamen sowohl die Freiwilligen Feuerwehren aus Grevesmühlen und Warnow als auch Polizei zum Einsatz. Das Feuer konnte von den Kameraden gelöscht werden. Der Kriminaldauerdienst aus Wismar übernahm die Spurensicherung am Brandort. Nach ersten Erkenntnissen fing aufgestapeltes Holz, welches sich in dem Schuppen befand, Feuer. Eine Entzündung durch fehlgelenkte Pyrotechnik konnte ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen Brandstiftung dauern noch an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter Tel. 03881/7200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell