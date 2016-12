POL-HWI: 350 Liter Diesel entwendet

Wismar/A20 (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch stahlen bislang unbekannte Täter aus einem Lkw MAN ca. 350 Liter Dieselkraftstoff. Der Lkw parkte über Nacht auf dem PWC Mölenbark der A 20 in Fahrtrichtung Rostock. Zeugen, die in der Zeit von 19 Uhr bis 6 Uhr ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen auf dem Parkplatz oder im Umfeld gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Metelsdorf unter Tel. 03841/79660 oder dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell