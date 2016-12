POL-HWI: Einbruch in Halle der Straßenmeisterei

Gostorf (ots) - Unbekannte Täter gelangten über die Weihnachtsfeiertage gewaltsam in eine Lagerhalle der Straßenmeisterei, Gostorf, und entwendeten Arbeitsgeräte. Der oder die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Objekt. Es wurden mehrere Motorsensen der Marke Stihl entwendet. Kriminaltechniker aus Grevesmühlen sicherten am Tatort Spuren. Sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen der Kriminalpolizei nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter Tel. 03881/7200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell