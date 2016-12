POL-HWI: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad am Heiligabend

Grevesmühlen (ots) - Am Heiligabend zog sich eine Radfahrerin in Grevesmühlen bei einem Unfall mit einem Pkw Kopfverletzungen zu. Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr im Kreisverkehr, Rehnaer Straße - An der Trift. Der Fahrer eines VW Golf wollte von der Straße An der Trift aus in den Kreisverkehr einbiegen. Hierbei übersah er die aus Richtung Rehnaer Straße heranradelnde 67-Jährige. Die Radfahrerin fuhr entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Fußgängerweg in Richtung Bahnhofstraße. Der Pkw erfasste das Fahrrad und die Dame fiel vom Rad. Sie zog sich Kopfverletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Kriminalpolizei in Grevesmühlen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell