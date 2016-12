POL-HWI: Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung

Wismar (ots) - Nach einem Angriff eines 29-Jährigen gegen einen 30-Jährigen und zwei Zeugen mit Glasflaschen, ermittelt die Kriminalpolizei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Der Tatverdächtige legte sich Freitagnacht in der Poeler Straße in ein Gleisbett, als sich die Schranken schlossen. Als der 30-Jährige dies sah, eilte er zu dem Mann und zog ihn von den Gleisen. Ein anschließender verbaler Streit zwischen den beiden eskalierte und der Tatverdächtige zerschlug eine Glasflasche, mit der er in Richtung des 30-Jährigen agierte. Zwei Zeugen eilten dem Mann zu Hilfe und konnten den Angreifer auf Abstand halten. Dieser warf zwar mit den Flaschen, verfehlte jedoch die drei Personen. Gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten verhielt sich der Tatverdächtige weiter aggressiv und renitent. Die Streifenwagenbesatzung verbrachte ihn daher zum Polizeihauptrevier Wismar, wo ein Atemalkoholtest 1,93 Promille ergab. In den Räumlichkeiten der Dienststelle versuchte der Mann weiter, sich selbst zu verletzen. Er wurde daraufhin zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Kriminalkommissariat Wismar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell