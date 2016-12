POL-HWI: Diebe stehlen Werkzeug, Kaninchen und Meerschweinchen

Rehna (ots) - In der Zeit von Freitag 17 Uhr bis Samstag 13:30 Uhr brachen ein oder mehrere Täter in einen Garten, Krugstraße in Rehna, ein und stahlen neben Elektrowerkzeugen auch zwei Zwergkaninchen und zwei Meerschweinchen. Durch das Aufbrechen der Garten-Eingangstür gelangten der oder die Personen in das Häuschen und entwendeten diverse Werkzeuge. Die in der Außenstallung befindlichen Zwergkaninchen (schwarz, Langhaar) sowie Meerschweinchen (dreifarbig: weiß, braun, schwarz, Kurzhaar) wurden ebenfalls nicht zurückgelassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Gadebusch unter Tel. 03886/7220 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

