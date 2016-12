POL-HWI: Lkw-Fahrer während des Schlafens ausgeraubt/Hinweise erbeten

Kritzow (ots) - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde in Kritzow ein schlafender Lkw-Fahrer ausgeraubt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Lkw parkte über Nacht auf einem Parkplatz, Karpendiek in Kritzow. Der 53-jährige Fahrer schlief in seiner Fahrerkabine. Als er am Freitagmorgen erwachte, bemerkte er bei sich eine Kopfverletzung. Darüber hinaus fehlten sowohl seine Brieftasche als auch einige elektronische Geräte. An der Fahrertür waren Aufbruchsspuren erkennbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen. Wer hat in der vergangenen Nacht in Kritzow Personen- oder Fahrzeuge beobachtet, die verdächtig erschienen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle, der Polizeinotruf 110 oder die Internetwache auf www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell