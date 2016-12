POL-HWI: Einbruch in Gartenabteilung eines Baumarktes

Wismar (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in die Gartenabteilung eines Baumarktes Wismar-Nord ein. Mitarbeiter stellten am Donnerstagmorgen eine beschädigte Scheibe zum Gartencenter und fehlende Elektro-Gartengeräte fest. Kriminaltechniker aus Wismar sicherten am Tatort Spuren, die nun kriminaltechnisch untersucht werden müssen. Die Benennung einer Schadenshöhe wird erst nach einer Inventur möglich sein. Das Kriminalkommissariat Wismar hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ungewöhnliche Fahrzeug- oder Personenbewegungen in Wismar-Nord beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter Tel. 03841/2030 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

