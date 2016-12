POL-HWI: Unfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit/Pkw landet nach Überschlag auf dem Dach

Wismar (ots) - Am Dienstagmorgen kam ein 25-jähriger Fahrer im Bereich der A 14 Kreuz Wismar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und überschlug sich. In der Rechtskurve von Schwerin kommend in Richtung BAB 20 verlor der Fahrer die Kontrolle über den Pkw und kam nach links von der Straße ab. Der Chevrolet überschlug sich und blieb auf dem Dach in der Bankette liegen. Der Fahrer wurde vorsorglich zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste nur kurzzeitig zur Bergung des Pkw gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell